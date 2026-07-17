Англія

Атлетіко, Ювентус і Манчестер Юнайтед стежать за нападником Крістал Пелас.

Нападник Крістал Пелас Жан-Філіп Матета може змінити клуб уже цього літа. За інформацією Руді Галетті, інтерес до 28-річного француза виявляють одразу три європейські гранди — Атлетіко, Ювентус та Манчестер Юнайтед.



Повідомляється, що лондонський клуб оцінює свого форварда приблизно у 25 мільйонів фунтів і готовий розглянути варіант із продажем. Чинний контракт Матета з Крістал Пелас розрахований до літа 2027 року, але клуб вже запропонував йому новий.



Очікується, що найближчим часом зацікавлені клуби активізують переговори, а боротьба за підписання французького нападника може стати однією з найцікавіших трансферних історій цього літа.

У сезоні-2025/26 нападник узяв участь у 50 поєдинках у складі "орлів" в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 16 забитих м'ячів та 3 результативні передачі.