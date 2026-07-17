51-річний фахівець підписав дворічний контракт із представником Ліги MX.
Креспо, Атлас
17 липня 2026, 12:15
Мексиканський Атлас офіційно оголосив про призначення Ернана Креспо на посаду головного тренера команди. Аргентинський спеціаліст уклав із клубом контракт терміном на два роки.
Останнім місцем роботи 51-річного наставника був бразильський Сан-Паулу, який він залишив у березні після рішення керівництва припинити співпрацю.
До цього Креспо працював із Аль-Айном (ОАЕ), Аль-Духайлем (Катар), аргентинським Банфілдом та італійською Моденою.
Тепер колишній нападник збірної Аргентини спробує допомогти Атласу, який виступає у найвищому дивізіоні чемпіонату Мексики — Лізі MX.