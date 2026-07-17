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51-річний фахівець підписав дворічний контракт із представником Ліги MX.

Мексиканський Атлас офіційно оголосив про призначення Ернана Креспо на посаду головного тренера команди. Аргентинський спеціаліст уклав із клубом контракт терміном на два роки.

Останнім місцем роботи 51-річного наставника був бразильський Сан-Паулу, який він залишив у березні після рішення керівництва припинити співпрацю.

До цього Креспо працював із Аль-Айном (ОАЕ), Аль-Духайлем (Катар), аргентинським Банфілдом та італійською Моденою.

Тепер колишній нападник збірної Аргентини спробує допомогти Атласу, який виступає у найвищому дивізіоні чемпіонату Мексики — Лізі MX.