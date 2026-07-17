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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу чемпіонату світу-2026 у США національна команда Іспанії зустрінеться зі збірною Аргентини.

Вирішальний поєдинок відбудеться в неділю, 19 липня, на Нью-Йорк/Нью-Джерсі Стедіум. Початок — о 22:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде словенець Славко Вінчич.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Іспанії в основний час — 2.31, успіх Аргентини — 3.54, нічия — 3.17. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Аргентина заб'є в 2-му таймі", представлений показником 2.18. Іспанці хоча й пропустили тільки один гол у семи матчах ЧС-2026, але аргентинська атака на чолі з Ліонелем Мессі забила вже 17 (найкращий показник) і навряд чи дозволить супернику залишити свої ворота "сухими". Аж 9-ма з 15-ти голів гравці збірної Аргентини відзначилися саме в другому таймі.

Коефіцієнтом 2.55 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ліонеля Мессі. Капітан аргентинців записав на свій рахунок по голу в двох із трьох попередніх матчів проти іспанців. Унаї Сімону на клубному рівні під час виступів за Барселону Мессі забив п'ять голів у семи поєдинках.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Жовті картки: більше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.80. У кожній із чотирьох останніх очних зустрічей іспанців з аргентинцями було не менше чотирьох жовтих карток, а Славко Вінчич у п'яти своїх матчах мундіалю 15 разів попереджував гравців.

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