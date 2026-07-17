Англія

Фарке хоче підсилити центр оборони ще одним французьким захисником.

Лідс Юнайтед не припиняє роботу над трансфером центрального захисника Удінезе Умара Соле. За інформацією Tuttomercato, англійський клуб продовжує переговори щодо можливого переходу француза.



Головний тренер Лідса Даніель Фарке розглядає Соле як додаткове підсилення оборони, а не заміну Таріку Мухаремовичу, якого клуб також планує бачити у своєму складі.



Повідомляється, що Удінезе оцінює 26-річного захисника приблизно у 25 мільйонів євро. Попри високу вартість, Лідс налаштований завершити угоду та продовжує роботу над трансфером, прагнучи суттєво зміцнити захисну лінію перед новим сезоном.В минулому сезоні гравець зіграв 41 поєдинок, забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.

Раніше Лідс підписав Вілсона.