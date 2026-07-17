Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

ФІФА призначила словенського арбітра головним суддею вирішального матчу світової першості.

Фінальний матч чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини обслуговуватиме словенський арбітр Славко Вінчич, повідомила ФІФА.

Асистентами 46-річного рефері стануть його співвітчизники Томаж Кланчник та Андраж Ковачич. Обов'язки резервного арбітра виконуватиме Адхам Махадме з Йорданії, а його помічником буде Мохаммад Аль-Калаф.

Вінчич входить до числа найавторитетніших європейських арбітрів. Суддя міжнародної категорії ФІФА з 2010 року, він працював на матчах Євро-2020, фіналі Ліги Європи-2022, а також фіналі Ліги чемпіонів-2024 між Боруссією Дортмунд та Реалом.

На чемпіонаті світу-2026 словенець уже відсудив три поєдинки: матчі групового етапу Бразилія — Марокко (1:1) та Йорданія — Алжир (1:2), а також зустріч 1/16 фіналу Мексика — Еквадор (2:0), у якій показав червону картку П'єро Інкап'є.

Фінал мундіалю відбудеться 19 липня на стадіоні Мет-Лайф в Іст-Ратерфорді. Перед початком гри запланована масштабна церемонія закриття турніру за участю світових зірок шоу-бізнесу.