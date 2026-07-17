Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Близько 20% поєдинків турніру відбулися за погодних умов, за яких FIFPro рекомендує переносити або призупиняти матчі.

Чемпіонат світу-2026 супроводжувався екстремальними погодними умовами: майже кожен п'ятий матч турніру був проведений при температурі, яка, за рекомендаціями профспілки футболістів FIFPro, могла стати підставою для перенесення або тимчасового припинення гри. Про це повідомляє The Guardian.

За підрахунками британського видання, приблизно 20 матчів проходили за індексу теплового навантаження WBGT не нижче 28°C — саме цей показник FIFPro визначає як критичний для проведення футбольних поєдинків. Ще 23 зустрічі відбулися в містах із подібними погодними умовами, однак на стадіонах, обладнаних системами кондиціювання.

Найважчі умови на відкритій арені були зафіксовані під час матчу Франція — Парагвай у Філадельфії, де температура повітря сягала 38°C, а розрахунковий показник WBGT міг перевищувати 33,9°C. Найвищу температуру загалом зафіксували під час зустрічі Аргентина — Австрія в Далласі, хоча вона проходила на стадіоні із закритим дахом і кондиціюванням.

ФІФА повідомила, що під час турніру застосовувала систему метеорологічного моніторингу, вводила обов'язкові паузи на гідратацію та забезпечувала команди водою, льодом, охолоджувальними рушниками, вентиляторами й спеціальними зонами для охолодження.

У FIFPro водночас наголосили, що через зміну клімату питання високих температур дедалі більше впливатиме на календар міжнародних турнірів і час проведення матчів.