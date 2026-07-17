Іспанія

AS повідомляє, що каталонський клуб заробить 2,8 млн євро завдяки участі своїх футболістів у чемпіонаті світу.

Барселона поповнить свій бюджет на 2,8 млн євро завдяки компенсаційній програмі ФІФА за участь футболістів у чемпіонаті світу-2026, повідомляє AS.

За даними джерела, виплати каталонцям нараховані за 16 гравців, які представляли свої національні збірні на мундіалі. Водночас ця сума виявилася меншою, ніж після чемпіонату світу-2022, коли клуб отримав 4,4 млн євро.

ФІФА виплачує клубам компенсацію за кожного футболіста, викликаного до збірної. На етапі кваліфікації сума становить 2063 євро за кожного гравця за матч, незалежно від того, чи виходив він на поле.

Під час фінальної частини чемпіонату світу розмір компенсації збільшився до 4330 євро на день за кожного футболіста. Виплати нараховуються з першого дня перебування гравця у розташуванні збірної і до дня після завершення виступів його команди на турнірі.