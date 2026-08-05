Іспанія

Аргентинець готовий попросити Атлетіко про трансфер.

Хуліан Альварес робить усе можливе, щоб цього літа перейти до Барселони. Про це повідомляє SPORT.



За інформацією джерела, 26-річний аргентинський нападник уже повідомив спортивному директору каталонців Деку, що готовий наполягати на своєму відході з Атлетіко Мадрид, залишаючись при цьому професіоналом до завершення всіх формальностей.



Повідомляється, що після повернення до тренувань Альварес офіційно повідомить керівництву мадридського клубу про бажання змінити команду та приєднатися до Барселони.

Минулого сезону аргентинець провів 52 матчі, в яких забив 20 голів та віддав 10 гольових передач в усіх турнірах за Атлетіко. Також на цьому ЧС зіграв 7 матчів та забив 1 гол, дійшовши до фіналу разом з Аргентиною.