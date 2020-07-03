Испания

Аргентинский специалист может возглавить "бетикос".

Бывший тренер Валенсии Хуан Антонио Пиции находится в списке кандидатов на работу в Бетисе, сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что аргентинец рассматривался еще на место Кике Сетьена, который тогда ушел в Барселону.

"Бетикос" после 33 сыгранных матчей набрали 37 баллов и занимают 13 место турнирной таблицы.

Напомним, что на пост тренера в Бетисе также претендует Мануэль Пеллегрини.