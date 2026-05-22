Бразилець зізнався, що свого часу відмовив Челсі та Арсеналу заради каталонського клубу.
Рафінья, Getty Images
22 травня 2026, 11:16
Вінгер Барселони Рафінья розповів, що мав варіанти продовження кар’єри в Англії, однак свідомо обрав каталонський клуб.
"У мене були пропозиції від синьої команди, а також червоної команди з Лондона. Але найкращим рішенням у моїй кар'єрі став перехід до Барселони", — заявив бразилець.
29-річний футболіст перебрався до Іспанії влітку 2022 року з Лідса. Сума трансферу склала 58 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні Рафінья демонструє один із найкращих відрізків у кар’єрі — у 33 матчах він забив 21 гол та віддав сім результативних передач.