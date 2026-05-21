Іспанія

Саудівський Аль-Хіляль планує тиснути на каталонський гранд під час трансферних перемовин щодо португальського захисника.

Барселоні буде важко зберегти у своїх лавах захисника Жуана Канселу, орендованого у Аль-Хіляля. У саудівському клубі не хочуть погоджувати повторну оренду португальця.

Крім того, як повідомляє Mundo Deportivo, в Аль-Хілялі мають намір скористатися інтересом до гравця з боку інших представників європейських чемпіонатів, щоб чинити тиск на Барселону під час перемовин.

Сам Жуан Канселу хотів би перебратися до табору "синьо-гранатових" на постійній основі, а головний тренер Ганс-Дітер Флік уже попросив керівництво підписати 31-річного крайнього захисника, здатного зіграти на обох флангах оборони.

Раніше повідомлялося, що Барселона прийняла рішення щодо Феррана Торреса.