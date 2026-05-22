Молодий півзахисник каталонського гранда оцінив результати команди та поділився планами на майбутнє.

Півзахисник Барселони Марк Берналь поділився коментарем про результати команди в нинішньому сезоні.

"Ми задоволені сезоном Барси. Ліга чемпіонів вислизнула від нас через дрібниці в дуже складному протистоянні з мадридським Атлетіко, але наступного року ми будемо націлені на більше", — наводить слова Берналя Barça Universal.

Нагадаємо, що Барселона стала чемпіоном Іспанії у сезоні-2025/26. Також підопічні Ганса-Дитера Фліка виграли Суперкубок країни.

23 травня каталонці проведуть заключний матч іспанської Ла Ліги проти Валенсії, який розпочнеться о 22:00.