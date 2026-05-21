Іспанія

У мадридському клубі не планують розлучатися із зірковими форвардами та будують новий проєкт навколо них.

Жозе Моурінью, який може очолити Реал, має налагодити ефективну взаємодію між Кіліаном Мбаппе та Вінісіусом Жуніором. У мадридському клубі вважають, що саме ця зв’язка повинна стати основою майбутніх успіхів команди.

За інформацією As, перед португальським фахівцем поставлено завдання створити конкурентоспроможний колектив, у якому всі футболісти працюватимуть як єдиний механізм. Особливу увагу планують приділити атакувальній лінії.

У Реалі переконані, що і Мбаппе, і Вінісіус є ключовими фігурами для клубу, тому варіант із продажем когось із них навіть не обговорюється. Керівництво очікує, що Моурінью зможе знайти баланс між їхньою грою в нападі та командною роботою без м’яча.

Також повідомляється, що мадридці налаштовані оптимістично щодо продовження контракту з Вінісіусом, чинна угода якого діє до літа 2027 року. Новий договір можуть погодити ще до старту чемпіонату світу 2026 року. Водночас контракт Мбаппе з Реалом розрахований до літа 2029 року.