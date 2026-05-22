Іспанський фахівець залишить посаду головного тренера "вершкових" після заключного матчу сезону проти Атлетіка.

Головний тренер Реала Альваро Арбелоа оголосив, що припиняє співпрацю з мадридським клубом. Іспанець, який у середині січня змінив на цій посаді Хабі Алонсо, піде у відставку після завершення поєдинку проти команди з Більбао.

Нинішній сезон мадридці завершують без трофеїв, а новим керманичем "вершкових" найближчим часом має вдруге у своїй кар'єрі стати Жозе Моурінью.

"Так, я йду. Я робив те, у що вірив. Знаю, у якому стані перебувала команда під час мого призначення, і з чим довелося зіткнутися. Якби я починав спочатку, усе було б інакше. Але я намагався викластися на повну. Ми зробили багато хорошого, і я задоволений нашими досягненнями.

Сподіваюся, ми ще побачимося. Я завжди вважав Мадрид своїм домом, адже провів тут 20 років. Це мій заключний поєдинок у сезоні, і я не знаю, чи останній він у моєму житті на чолі Реала. Спробую отримати задоволення від гри та фокусуюся на перемозі.

Я не збираюся обговорювати майбутнє. У Моурінью фантастичний штаб. Якщо він очолить команду, то прийде зі своїми людьми, як і має бути. Я не планую приєднуватися до нього. Ці чотири місяці я думав лише про Реал, а тепер настав час подбати про себе. Я зробив цей крок і почуваюся готовим до нових викликів", — заявив Арбелоа.

