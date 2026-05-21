Президент каталонського клубу оцінив виступ команди та висловився про роботу Фліка і Деку.

Президент Барселони Жоан Лапорта підбив підсумки сезону-2025/26 та наголосив, що після успіхів у внутрішніх турнірах команду чекатиме ще більший тиск у майбутньому.

"Очевидно, що основна команда дуже згуртована. Озираючись на сезон загалом, можна сказати, що це були чудові моменти. Я дуже радий", — заявив Лапорта.

Очільник каталонського клубу також позитивно оцінив роботу спортивного директора Деку та головного тренера Гансі Фліка.

"Деку робить чудову роботу, а Хансі Флік, схоже, із задоволенням чекає на те, що чекає нас попереду", — зазначив президент Барселони.

Лапорта підкреслив, що наступний сезон стане для команди ще складнішим через зростання очікувань уболівальників та керівництва.

"Наступний сезон буде ще складнішим. Очікування зростуть, і гравці розуміють, що вони створюють власну легенду в Барселоні — клубі, який приймає їх та дозволяє продовжувати писати чудову історію", — додав він.

