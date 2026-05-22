Спортивний директор каталонців прокоментував майбутній відхід досвідченого бомбардира.

Спортивний директор Барселони Деку висловився про майбутнє лінії атаки після того, як Роберт Левандовські залишить каталонський клуб. 37-річний гравець отримає статус вільного агента вже цього літа.

Функціонер зазначив, що знайти гідну заміну польському форварду буде надзвичайно складно, зважаючи на його колосальний внесок в успіхи команди.

"Сьогодні трохи сумний день, адже відхід Роберта стає реальністю. Замінити його майже неможливо. Він був найкращим форвардом останніх років, а те, що він зробив для Барселони, вкрай важко повторити", — наводить слова Деку видання Mundo Deportivo.

Також Деку підтвердив, що клуб уже шукає підсилення, проте відмовився коментувати чутки щодо конкретних кандидатів, зокрема Хуліана Альвареса чи Жоау Педру: "Ми нікого не виключаємо, але наразі ні з ким контракту не підписали".

Нагадаємо, у 192 матчах за Барселону Левандовські відзначився 119 голами та 24 асистами. Разом із командою він тричі здобував золото чемпіонату Іспанії, вигравав Кубок та тричі підіймав над головою Суперкубок країни.