Колишній футболіст Барселони та збірної Іспанії Тьяго Алькантара залишить тренерський штаб Ганс-Дітер Флік після завершення сезону-2025/26. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

🚨👋🏼 Thiago Alcantara leaves his role at Barcelona in Hansi Flick’s coaching staff.



Decision made months ago and now official, as @JijantesFC reported today. 💙❤️ pic.twitter.com/y0XfjQGHfl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

Тьяго приєднався до штабу Фліка на початку поточного сезону та відповідав за тактичну підготовку команди й організацію тренувального процесу. У грудні минулого року 35-річному спеціалісту надходила пропозиція очолити Леванте, однак він вирішив залишитися в каталонському клубі.

Тьяго Алькантара завершив професійну кар’єру футболіста у 2024 році. Він є вихованцем Барселони та виступав за першу команду "блаугранас" у 2009–2013 роках.

Також упродовж кар’єри Алькантара захищав кольори Баварії та Ліверпуля. За національну збірну Іспанії півзахисник провів 46 матчів і забив два м’ячі.