Іспанія

Іспанський захисник Севільї, який свого часу вигравав Лігу чемпіонів із Челсі, ухвалив рішення повісити бутси на цвях.

Захисник Севільї Сесар Аспілікуета оголосив, що припиняє професійні виступи після закінчення нинішнього сезону.

"Дорогий футбольний світе, хочу поділитися новиною: цей сезон стане для мене останнім як для професійного гравця. Проживши стільки років своєю мрією, я відчуваю, що настав час розпочати новий етап у житті", — написав 36-річний іспанець у своїх соціальних мережах.

Аспілікуета розпочинав свій шлях у дорослому футболі в Осасуні. Левову частку кар'єри оборонець провів у лондонському Челсі, разом із яким вигравав Лігу чемпіонів та Лігу Європи, здобував Суперкубок УЕФА, а також двічі ставав чемпіоном Англії.

Окрім цього, Сесар захищав кольори Марселя, Атлетіко Мадрид та Севільї. Протягом десяти років (із 2013 по 2023 рік) гравця стабільно викликали до лав національної збірної Іспанії.

Останнім поєдинком у кар'єрі Аспілікуети стане виїзний матч проти Сельти в межах заключного туру Ла Ліги, який відбудеться в суботу, 23 травня.