Аргентинський тренер повертається до Мексики на дворічний контракт.
Матіас Алмейда, Getty Images
21 травня 2026, 22:50
Колишній головний тренер Севільї Матіас Алмейда незабаром стане новим наставником мексиканського Монтеррея. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його даними, сторони вже погодили умови дворічної угоди, а офіційне оголошення про призначення очікується найближчим часом.
52-річний аргентинський фахівець залишив Севілью в березні поточного року. До цього він уже працював у Мексиці, очолюючи Гвадалахару у 2015–2018 роках, де здобув п’ять трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.
У тренерській кар’єрі Алмейда також керував Рівер Плейтом, Банфілдом, Сан-Хосе Ертквейкс і грецьким АЕКом.
Як гравець він виступав за збірну Аргентини, а також захищав кольори Рівер Плейта, Севільї, Лаціо, Парми, Інтера, Брешії, Кільмеса та інших клубів.