Аргентинський тренер повертається до Мексики на дворічний контракт.

Колишній головний тренер Севільї Матіас Алмейда незабаром стане новим наставником мексиканського Монтеррея. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його даними, сторони вже погодили умови дворічної угоди, а офіційне оголошення про призначення очікується найближчим часом.

52-річний аргентинський фахівець залишив Севілью в березні поточного року. До цього він уже працював у Мексиці, очолюючи Гвадалахару у 2015–2018 роках, де здобув п’ять трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.

У тренерській кар’єрі Алмейда також керував Рівер Плейтом, Банфілдом, Сан-Хосе Ертквейкс і грецьким АЕКом.

Як гравець він виступав за збірну Аргентини, а також захищав кольори Рівер Плейта, Севільї, Лаціо, Парми, Інтера, Брешії, Кільмеса та інших клубів.