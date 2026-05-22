Керівник парижан поділився спогадами про розмови з наставником Манчестер Сіті щодо специфіки роботи в національних командах.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів про інтерес керманича Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли до роботи в збірній.

"Коли я очолював національну команду, він розпитував мене про цю роботу. У нього завжди було бажання спробувати себе на рівні збірних. Не думаю, що він очолить Італію, але й виключати такого розвитку подій не можна", — наводить слова Луїса Енріке Cadena Ser.

Пеп Гвардіола та Луїс Енріке є єдиними двома наставниками в історії футболу, які оформлювали требл. Гвардіола робив це з Барселоною та Манчестер Сіті, а Енріке — з Барселоною та ПСЖ.

Нагадаємо, що за тур до завершення англійського чемпіонату "містяни" з 78 очками розташовуються на другій сходинці, тоді як лондонський Арсенал із 82 балами в активі вже достроково гарантував собі титул чемпіона Англії.