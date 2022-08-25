Україна

Команди визначились із формою на майбутній матч кваліфікації Ліги Європи.

Сьогодні, 25 серпня, відбудеться матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи, в якому АЕК з Ларнаки на своєму полі в Кіпрі прийме Дніпро-1.

За кілька годин до матчу команди затвердили форми, де вони вийдуть на поле.

Дніпряни у своїй першій виїзній грі у єврокубках зіграють у темно-синій формі, а кіпріоти – у жовто-зелених футболках.

Також відзначимо, що голкіпер Дніпра-1 вийде у білому світрі, а його колега з Ларнаки у блакитному.

Нагадаємо, матч АЕК Ларнака – Дніпро-1 відбудеться сьогодні, 25 серпня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.