Команда Сергія Нагорняка знову неприємно здивувала жаливою реалізацією гольових моментів.
21 березня 2026, 15:09
Кривбас — Епіцентр 2:1
Голи: Я. Шевченко, 29, Парако, 39 — Сидун, 8
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Задерака (К. А. Рохас, 86), Араухо, Я. Шевченко (Каменський, 75) — Лін, Парако, Мендоза (Мулик, 75).
Епіцентр: Білик — Лучкевич (С. Кристін, 90), Мороз, Кош, Климець — Миронюк, Є. Демченко (Ліповуз, 46), Запорожець (Ковалець, 46) — К. У. Рохас (Маткевич, 60), Сидун, Сіфуентес (Супряга, 69).
Попередження: Араухо, Юрчец — Демченко, Миронюк, Мороз, Кош