Наставник Франції пояснив невиклик хавбека Реала на ЧС.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував відсутність півзахисника Реал Мадрид Едуардо Камавінги у заявці команди на чемпіонат світу.

Слова французького фахівця наводить RMC:

"Камавінга поза складом на ЧС? Його сезон коштував йому місця. Травми також. А конкуренція на цій позиції дуже сильна. Мені доводиться робити вибір, доводиться формувати структуру складу.

Кама – один із тих, хто розчарувався. Він ще молодий. У березні він був тут... Я не сумніваюся, на що він здатний. Але сьогодні він має право сердитися на мене. Я його розумію", — заявив Дешам.

Нагадаємо, збірна Франції кваліфікувалася на чемпіонат світу з першого місця у групі D, випередивши Україну, Ісландію та Азербайджан.

На груповому етапі турніру французи зіграють проти Сенегалу 16 червня, Іраку — 23 червня та Норвегії — 26 червня.