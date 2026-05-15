Наставник Франції пояснив невиклик хавбека Реала на ЧС.
15 травня 2026, 00:15
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував відсутність півзахисника Реал Мадрид Едуардо Камавінги у заявці команди на чемпіонат світу.
Слова французького фахівця наводить RMC:
"Камавінга поза складом на ЧС? Його сезон коштував йому місця. Травми також. А конкуренція на цій позиції дуже сильна. Мені доводиться робити вибір, доводиться формувати структуру складу.
Кама – один із тих, хто розчарувався. Він ще молодий. У березні він був тут... Я не сумніваюся, на що він здатний. Але сьогодні він має право сердитися на мене. Я його розумію", — заявив Дешам.
Нагадаємо, збірна Франції кваліфікувалася на чемпіонат світу з першого місця у групі D, випередивши Україну, Ісландію та Азербайджан.
На груповому етапі турніру французи зіграють проти Сенегалу 16 червня, Іраку — 23 червня та Норвегії — 26 червня.