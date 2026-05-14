Іракська федерація футболу планує звернутися до ФІФА через проблеми з допуском футболістів на турнір.

Збірна Іраку зіткнулася з серйозними труднощами напередодні чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє Shafaq News із посиланням на члена Іракської федерації футболу Галеба аль-Замелі.

За інформацією джерела, одразу п’ять футболістів національної команди не змогли отримати американські візи для поїздки на турнір, який частково проходитиме у США.

Відмову отримали Ібрагім Байєш, Моханнад Алі, Зейд Тахсін, Хайдар Абдул-Карім та Алі Аль-Хамаді. Причини відмов офіційно не уточнюються.

Іракська федерація футболу має намір звернутися до ФІФА з проханням допомогти оперативно вирішити ситуацію. У команді вважають, що відсутність цих виконавців може суттєво вплинути на виступ збірної на світовій першості.