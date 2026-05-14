Барселона вже працює над пошуком наступника Роберта Левандовського. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, спортивний директор каталонського клубу Деку виділив двох головних кандидатів на посилення атаки — форварда Челсі Жоао Педро та нападника Атлетіко Хуліана Альвареса.

Барселона планує найближчим часом розпочати переговори з Челсі щодо трансферу бразильця. Очікується, що потенційна угода може коштувати близько 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Водночас лондонський клуб не має наміру легко відпускати футболіста.

Також у шорт-листі каталонців залишається Альварес, однак аргентинцем активно цікавляться ПСЖ та Арсенал.

У нинішньому сезоні Жоао Педро провів 53 матчі за Челсі, забив 20 голів та віддав шість результативних передач. Лондонці придбали нападника у Брайтона минулого року за 70 мільйонів євро.