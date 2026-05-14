Каталонці розглядають трансфери Жуана Педро та Хуліана Альвареса.
Жуан Педро, Getty Images
14 травня 2026, 22:57
Барселона вже працює над пошуком наступника Роберта Левандовського. Про це повідомляє Globo.
За інформацією джерела, спортивний директор каталонського клубу Деку виділив двох головних кандидатів на посилення атаки — форварда Челсі Жоао Педро та нападника Атлетіко Хуліана Альвареса.
Барселона планує найближчим часом розпочати переговори з Челсі щодо трансферу бразильця. Очікується, що потенційна угода може коштувати близько 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Водночас лондонський клуб не має наміру легко відпускати футболіста.
Також у шорт-листі каталонців залишається Альварес, однак аргентинцем активно цікавляться ПСЖ та Арсенал.
У нинішньому сезоні Жоао Педро провів 53 матчі за Челсі, забив 20 голів та віддав шість результативних передач. Лондонці придбали нападника у Брайтона минулого року за 70 мільйонів євро.