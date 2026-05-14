Іспанія

Каталонці розглядають трансфери Жуана Педро та Хуліана Альвареса.

Барселона вже працює над пошуком наступника Роберта Левандовського. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, спортивний директор каталонського клубу Деку виділив двох головних кандидатів на посилення атаки — форварда Челсі Жоао Педро та нападника Атлетіко Хуліана Альвареса.

Барселона планує найближчим часом розпочати переговори з Челсі щодо трансферу бразильця. Очікується, що потенційна угода може коштувати близько 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Водночас лондонський клуб не має наміру легко відпускати футболіста.

Також у шорт-листі каталонців залишається Альварес, однак аргентинцем активно цікавляться ПСЖ та Арсенал.

У нинішньому сезоні Жоао Педро провів 53 матчі за Челсі, забив 20 голів та віддав шість результативних передач. Лондонці придбали нападника у Брайтона минулого року за 70 мільйонів євро.