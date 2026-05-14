Іспанія

Результативна нічия 1:1 у напруженому матчі чемпіонату Іспанії.

Валенсія та Райо Вальєкано завершили очне протистояння в рамках 35-го туру Ла Ліги бойовою нічиєю — 1:1.

Першими рахунок відкрили гості: на 20-й хвилині відзначився Дієго Лопес. Однак господарі швидко відповіли — на 40-й хвилині паритет відновив той самий Дієго Лопес, зрівнявши рахунок до перерви.

У другому таймі команди діяли обережніше та рідше створювали гольові моменти. Попри кілька небезпечних епізодів, вирвати перемогу жодна зі сторін не змогла.

Матч також супроводжувався напруженою боротьбою та численними паузами через зіткнення й заміни. Один із гравців Валенсії, Умар Садік, зазнав ушкодження наприкінці зустрічі, однак залишився на полі до фінального свистка.

Валенсія — Райо Вальєкано 1:1

Голи: Лопес, 40 - Лежен, 20

Валенсія: Дімітрієвські — Саравія, Таррега, Кемерт, Гая (Васкес, 63) — Лопес, Пепелу (Угринич, 61), Родрігес, Ріоха — Дуро (Умар, 61), Герра (Рамазані, 61)

Райо Вальєкано: Баталья — Балліу (Раціу, 73), Лежен, Менді, Чаваррія — Валентін (Сісс, 61), Гумбау (Лопес, 67) — Перес (Алемао, 60), Діас, Еспіно — Нтека (де Фрутос, 60)

Попередження: Саравія — Нтека