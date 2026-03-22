Черкаський ЛНЗ у гостьовому матчі 21 туру української Прем'єр-ліги здобув перемогу наді львівським Рухом (2:1).

Колишня команда Віталія Пономарьова таки зуміла здивувати свого екскерманича, коли в першому таймі повела за рахунку.

Але саме Пономарьов за допомоги грамотних замін у другому таймі зумів повернути своїх підопічних до гри, і ті влаштували камбек на полі суперників.

Рух — ЛНЗ у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Рух — ЛНЗ 1:2

Голи: Роман, 45+2 — Г. Пасіч, 64, Кравчук, 82

Рух: Герета — Кітела, Товарницький, Підгурський, Роман — Притула, М. Бойко, Таллес (Рейляну, 83) — Діалло (Руніч, 69), Тутті (Ігор, 69), Клайвер.

ЛНЗ: Паламарчук — Путря (Беннетт, 73), Горін, Дідик, Драмбаєв — Танковський (Нонікашвілі, 46), Рябов, Пастух (Кравчук, 58) — Микитишин (Г. Пасіч, 58), Авуду (Твердохліб, 6), Кузик.

Попередження: Тутті, Таллес, Притула, Кітела, Ігор