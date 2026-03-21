Утретє в сезоні команда Івана Федика дала бій колишньому головному тренеру, але знову поступилась.
Рух — ЛНЗ, фото УПЛ
21 березня 2026, 17:41
Рух — ЛНЗ 1:2
Голи: Роман, 45+2 — Г. Пасіч, 64, Кравчук, 82
Рух: Герета — Кітела, Товарницький, Підгурський, Роман — Притула, М. Бойко, Таллес (Рейляну, 83) — Діалло (Руніч, 69), Тутті (Ігор, 69), Клайвер.
ЛНЗ: Паламарчук — Путря (Беннетт, 73), Горін, Дідик, Драмбаєв — Танковський (Нонікашвілі, 46), Рябов, Пастух (Кравчук, 58) — Микитишин (Г. Пасіч, 58), Авуду (Твердохліб, 6), Кузик.
Попередження: Тутті, Таллес, Притула, Кітела, Ігор