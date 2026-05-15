До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 травня 2026 року.

Завершилася 1541 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Уночі війська рф запустили по Україні 731 засіб повітряного нападу. У столиці відомо про щонайменше 16 загиблих, серед яких — дві дитини.



🔸 ВАКС обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку — два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн.



🔸 У Києві 18-річний юнак допомагав рятувальникам витягувати жінку з-під завалів. У коментарі журналістам він розповів, що після вибухів вибіг на вулицю і почув під завалами крик. Історію порятунку читайте на сайті.



🔸 ДБР повідомило про підозру ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну. Сам ексміністр заявив, що "команду фас", зокрема і ДБР, проти нього дала "Банкова".



🔸 Яна Лантратова, яку 14 травня Держдума призначила на посаду уповноваженої з прав людини росії, фігурувала в розслідуванні hromadske у липні 2023 року. Вона причетна до незаконного вивезення дітей із Херсонщини.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 202 бойових зіткнення.



Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 55 ракет, здійснив 61 авіаційний удар — скинув 218 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5202 дрони-камікадзе та здійснив 1964 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося шість боєзіткнень, одне з яких досі триває. Противник завдав одного авіаудару, скинув дві авіабомби, здійснив 78 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 12 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Тернового, Радьківки й Ізбицького. Одне боєзіткнення досі триває.



На Куп’янському напрямку наші оборонці сьогодні відбивали три ворожі спроби просунутися вперед в районах населених пунктів Курилівка та Піщане. Один бій досі триває.



На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися у районах населених пунктів Діброва та Ставки.



На Слов’янському напрямку спроба загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка не мала успіху.



На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Привілля.



Сили оборони успішно відбивали 21 ворожий штурм на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Кучерів Яру, Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають.



На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Родинське, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Білицького, Василівки, Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 79 окупантів та 16 — поранено; знищено шість одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога, пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, одну гармату та 130 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 189 безпілотних літальних апаратів різних типів.



На Олександрівському напрямку ворог здійснив один невдалий штурм в бік Олександрограда.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Добропілля, Оленокостянтинівка, Чарівне, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське.



На Оріхівському напрямку противник тричі намагався просунутися в районах населених пунктів Щербаки та Плавні.



На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію в бік Антонівки.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.



ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Зараз у Києві ще тривають роботи на місці удару по будинку – російський ракетний удар, буквально знесений житловий будинок, поверхи з першого по девʼятий. Шукають людей під завалами та зʼясовують долю тих, чия доля поки невідома, але хто міг бути в тому будинку.

Станом на цей час відомо, що загалом у Києві від російської масованої атаки 10 людей загинули, 45 людей постраждали. За два дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж 1,5 тисячі дронів та 56 ракет різних типів.

Були влучання в більшості наших областей, від Закарпаття до Харківщини, Франківськ, Рівне, Волинь, Одеська область, Полтавщина, Сумщина. Десятки людей поранені. На жаль, були й загиблі. Мої співчуття сімʼям усіх, хто загинув через ці російські удари.