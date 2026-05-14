Дідьє Дешам оголосив склад збірної Франції на майбутній чемпіонат світу.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначився із заявкою команди на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє пресслужба Французької федерації футболу.

До фінального списку не потрапили півзахисник Реала Едуардо Камавінга та воротар ПСЖ Люка Шевальє. Раніше повідомлялося, що Шевальє відновлюється після травми стегна.

До складу збірної увійшли три воротарі, дванадцять захисників, п’ять півзахисників і дев’ять нападників.

Склад збірної Франції на ЧС-2026:

Воротарі

Майк Меньян (Мілан, Італія)

Брайс Самба (Ренн)

Робін Ріссе (Лілль)



Захисники

Люка Дінь (Астон Вілла, Англія)

Мало Гюсто (Челсі, Англія)

Люка Ернандес (ПСЖ)

Тео Ернандес (Аль-Хіляль, Саудівська Аравія)

Лякруа (Крістал Пелас, Англія)

Ібрагіма Конате (Ліверпуль, Англія)

Жуль Кюнде (Барселона, Іспанія)

Вільям Саліба (Арсенал, Англія)

Дайо Упамекано (Баварія, Німеччина)



Півзахисники

Нголо Канте (Фенербахче, Туреччина)

Ману Коне (Рома, Італія)

Адрієн Рабьо (Мілан, Італія)

Орельєн Чуамені (Реал Мадрид, Іспанія)

Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)



Нападники

Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид, Іспанія)

Усман Дембеле (ПСЖ)

Дезіре Дуе (ПСЖ)

Бредлі Барколя (ПСЖ)

Майкл Олісе (Баварія, Німеччина)

Маркюс Тюрам (Інтер, Італія)

Райан Шеркі (Ман Сіті, Англія)

Жан-Філіп Матета (Крістал Пелас, Англія)

Магнес Акліуш (Монако)

В групі французи зіграють проти Сенегала, Ірака та Норвегії.