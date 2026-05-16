Україна

Форвард Металіста 1925 прокоментував підготовку до Епіцентру.

Харківський Металіст 1925 у двадцять дев’ятому турі української Прем’єр-ліги прийматиме кам’янець-подільський Епіцентр.

Напередодні гри нападник "жовто-синіх" Крістан Мба прокоментував стан команди.

"Ми їдемо до Житомира тільки за перемогою. Нам потрібно повернути собі психологію переможців. Зараз ми не задоволені всім, що відбувається, але на матч проти Епіцентру їдемо лише з однією метою — виграти.

Думаю, багато хто з нас емоційно виснажений. Але ми професіонали, тому маємо пройти через це й повернутись до своєї найкращої форми.

Думаю, після поразки в кубковому матчі багато хто втратив мотивацію. Але це неправильно. Ми повинні тримати свій дух на високому рівні й не втрачати концентрації, тому що це ще не кінець. Попереду ще є матчі.

Проте жодної напруги в колективі немає. Ми залишаємось єдиною командою, одним колективом. Усі дуже багато працюють, усі дисципліновані та зосереджені. Звісно, багато хто незадоволений результатами та відсутністю перемог, але ми обов’язково повернемося сильнішими. Я в це вірю.

Як я вже сказав, емоційний стан зараз не найкращий. Але я не думаю, що нам чогось бракує. У кожного гравця є свої сильні якості, і загалом у нас дуже хороша команда.

Усі бачили, на що ми здатні в чемпіонаті. Такі періоди трапляються з кожною командою, але ми повернемось ще сильнішими.

На перший матч проти Епіцентру ми також їхали за перемогою, але не виграли. Зіграли 0:0, і нас це не влаштовує. Зараз ми хочемо це виправити. Думаю, ми повинні відповісти їм у цьому матчі та використати всю свою спортивну злість і емоції, щоб здобути перемогу.

Ми повинні з перших хвилин діяти агресивно. Потрібно викластись повністю, від першої й до останньої хвилини матчу ми маємо грати максимально агресивно та з великою самовіддачею", — заявив нігерійський виконавець.

Матч Металіст 1925 — Епіцентр відбудеться 16 травня, о 13:00.