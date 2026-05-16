Англія

Наступний тиждень обіцяє принести багато новин.

Лондонський Челсі допрацьовує поточний сезон на чолі з тимчасово виконуючим обов’язки головного тренера Калумом Макфарлейном та активно шукає нового керманича на повноцінне призначення на позицію на чолі основної команди.

Останні оновлення демонструють, що "сині" надзвичайно близько підійшли до підписання контракту з колишнім головним тренером мадридського Реала та леверкузенського Баєра Хабі Алонсо.

44-річного іспанського фахівця тривалий час пов’язували з потенційним призначенням до Ліверпуля, однак, судячи з усього, керівництво "червоних" остаточно зупинилось на варіанті продовження співпраці з Арне Слотом.

Тим часом Челсі дуже активно просувається в перемовинах з Алонсо й розраховує на офіційне оголошення про угоду навіть не до початку чемпіонату світу-2026, а вже на заключному тижні поточної кампанії.

Також лондонці продовжують тримати контакти з представниками Андоні Іраоли, Олівера Гласнера та Марку Сілви в якості резервних опцій на випадок невдачі в перемовинах з іспанським тренером.