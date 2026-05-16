Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 29 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

УПЛ. 29 тур

16 травня, субота

13:00 Металіст 1925 — Епіцентр. Арбітр — Артем Михайлюк (Київ). Арбітр ВАА — Микола Балакін (Київська область).

13:00 СК Полтава — Динамо Київ. Арбітр — Михайло Райда (Закарпатська область). Арбітр ВАА — Денис Шурман (Київська область).

17 травня, неділя

13:00 Кривбас — Шахтар. Арбітр — Клим Заброда (Київ). Арбітр ВАА — Володимир Новохатній (Черкаси).

13:00 Рух — Олександрія. Арбітр — Олександр Солов'ян (Київська область). Арбітр ВАА — Ігор Пасхал (Херсон).

15:30 Колос — Оболонь. Арбітр — Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАА — Віталій Романов (Дніпро).

18:00 Карпати — Верес. Арбітр — Сергій Задиран (Київська область). Арбітр ВАА — Олександр Афанасьєв (Харків).

18 травня, понеділок

13:00 Кудрівка — ЛНЗ. Арбітр — Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр ВАА — Олександр Шандор (Львів).

13:00 Зоря — Полісся. Арбітр — Віктор Копієвський (Кропивницький). Арбітр ВАА — Андрій Коваленко (Полтава).

Після 28 турів Шахтар лідирує у статусі чемпіона, випереджаючи ЛНЗ та Полісся на 12 та 14 очок відповідно. Динамо посідає четверте місце, відстаючи від Полісся на чотири бали.