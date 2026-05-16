Керманич Ліверпуля прокоментував поразку від Астон Вілли.

Ліверпуль напередодні поступився бірмінгемській Астон Віллі в гостьовому матчі тридцять сьомого туру англійської Прем’єр-ліги.

Астон Вілла — Ліверпуль 4:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоних" Арне Слот прокоментував виступ власної команди.

"Поганий результат, бо нам потрібна була або перемога, або, можливо, двох нічиїх було б також достатньо. Проте тепер ми точно знаємо одне — нам потрібна перемога наступного тижня, тож нам доведеться покладатись лише на себе.

Були моменти в грі, коли я відчував, що хід подій міг би піти на нашу користь. Але я думаю, що люди в своїй оцінці побаченого в основному зосереджені на періоді після рахунку 2:1 на користь суперників, коли ми не могли знайти жодного імпульсу в атаці й пропустили ще два голи. Це був найскладніший період у грі.

Це прикро, бо як менеджер я також несу відповідальність за те, коли щось трапляється знову і знову. Вас наймають на роботу, щоб спробувати запобігти цьому наступного разу. Ми забили з двох стандартних положень. Зазвичай думаєш, що якщо йдеш на виїзну гру або будь-яку гру, де ти зможеш забити з двох стандартів, то маєш бути цілком упевнений у позитивному результаті.

Але тільки якщо ти не пропустиш при цьому з трьох стандартів у відповідь, що ми й зробили. Тож проти Манчестер Юнайтед, проти Челсі, у в цій грі у нас негативний баланс стандартних положень, і це дуже ускладнює шлях до успіху в матчах проти рівних команд.

Звичайно, Домінік Собослай мав і має дуже хороший сезон, і точно не припустився тієї помилки це навмисно, і він перший, хто відчуває себе зараз погано через той епізод. Але таке трапляється, а потім нам дуже важко знову знайти якийсь імпульс.

Я можу зрозуміти, що на даний момент у вболівальників немає впевненості, що все може бути набагато краще в наступному сезоні, але я думаю, що вони недооцінюють те, що може зробити літнє трансферне вікно. Я думаю, що ми досить добре знаємо, що потрібно покращити; я думаю, що одна з речей, яку ми також повинні покращити, також дуже очевидна. Але я б волів не говорити про це тут.

Якщо вам не вистачає дев'яти гравців, і майже всі вони є нашими стартовими гравцями або були такими впродовж більшої частини сезону, то якщо ви додасте це до того, що ви можете покращити за вікно, і додасте до цього гравців, які грають лише свій другий сезон у Прем'єр-лізі — я думаю, що ми бачили, як адаптація до Прем'єр-ліги для деяких із них потребувала певний час, але зараз вони стають усе краще і краще — це автоматично призведе до набагато більшого. Але це лише моя думка, і ніхто не зобов'язаний зі мною погоджуватись.

Навіть сьогодні впродовж значної частини гри ми були близькі до позитивного результату. Але коли ти краща команда, тобі потрібно створювати більше моментів, і якщо у тебе є моменти, тобі потрібно їх реалізовувати. Ми не можемо пропускати стільки голів зі стандартів, скільки пропустили цього сезону.

Я не думаю, що різниця поміж нами на Астон Віллою така вже велика, але правильні дії в певних ситуаціях можуть мати величезний потенціал для покращення гри", — заявив нідерландський фахівець.

У заключному турі Ліверпуль завершить сезон грою проти лондонського Брентфорда вдома.