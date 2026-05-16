Хавбек Ліона висловився після того, як не потрапив до заявки збірної Франції на ЧС-2026.

Півзахисник Ліона Корентен Толіссо прокоментував свою відсутність у заявці збірної Франції на майбутній ЧС-2026.

"Я не звик так висловлюватися, але, враховуючи всю підтримку та всі отримані повідомлення, хотів би сказати вам велике дякую!

Звичайно, я розчарований, бо доклав усіх зусиль для досягнення мети поїхати на чемпіонат світу, але таке життя. Покажу на своєму прикладі: зроблю ще більше і ніколи нічого не кину", — написав Толіссо у своїх соціальних мережах.

Нинішнього сезону Толіссо провів 37 матчів, у яких забив 15 голів та віддав шість гольових передач.

Нагадаємо, на ЧС-2026 Франція зіграє проти Іраку, Норвегії та Сенегалу.