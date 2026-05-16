Мідтьюлланн у фіналі Кубка Данії мінімально обіграв Копенгаген з рахунком 1:0 та став володарем трофею.

Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 81 хвилині, а його автором став Лі Хан Біом.

Зазначимо, що у складі переможців виступає колишній вінгер донецького Шахтаря Деніль Кастільйо, який вийшов у стартовому складі та відіграв на полі 60 хвилин.

Для клубу з Гернінга це був третій трофей в історії після успіхів у сезонах 2018/19 та 2021/22. Також Мідтьюлланн чотири рази поступався у фіналі турніру.

Додамо, що раніше чемпіоном Данії став Орхус, який перед заключним туром чемпіонату випереджає Мідтьюлланн на чотири очки.