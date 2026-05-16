Англія

Наставник "левів" поділився своїми думками після гри з "червоними".

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Ліверпуля (4:2), яка гарантувала "левам" путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

"Це досягнення справді фантастичне. Європа, Ліга чемпіонів, 62 очки, матч проти Ліверпуля. З того часу, як я тут, ми їх не перемагали, а сьогодні – це перший матч, у якому ми їх обіграли. Це справді фантастично, і ми на це заслужили. Звісно, нам довелося поборотися. Звісно, у першому таймі було важко, у другому – краще. Але те, що ми знову в Лізі чемпіонів, – це справді фантастично.

Я вважаю, що наш розвиток має сенс, грати в Європі, а ще більше – грати в Лізі чемпіонів. І потім змагатися так, як ми це робили минулого року, або як ми це робимо цього року, це щось фантастичне, бо це дуже, дуже вимогливо. Зараз ми провели 37 матчів, граючи сьогодні. І тут, вдома, те, як ми провели останній матч, було справді фантастичним. Абсолютно чудово, як ми насолоджувалися атмосферою, що панує тут.

Тепер ми зможемо спокійно грати у фіналі за трофей. Ми думали про фінал за трофей і про Лігу чемпіонів. Але Прем'єр-ліга – це перша мета. Завдяки їй ми змогли потрапити до Ліги чемпіонів. Насолоджуймося цим шляхом, насолоджуймося процесом разом із нашими вболівальниками, із працівниками клубу. Це щось особливе для всіх.

Поважаючи суперника, шанси на перемогу 50 на 50. Але те, як ми зараз почуваємося, – ми такі щасливі, такі пишаємося всім. Не святкуємо. Ми маємо намагатися бути спокійними, щоб, сподіваємося, відсвяткувати після середи", — наводить слова Емері прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Астон Вілла — Ліверпуль.