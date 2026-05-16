Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Кубка Англії-2025/26 Челсі зустрінеться з Манчестер Сіті.

Поєдинок відбудеться в суботу, 16 травня, на Вемблі Стедіум у Лондоні. Початок — о 17:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.71, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 4.84. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.17.

Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 3.51, а гостями — в 1.32.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Манчестер Сіті заб'є в обох таймах", представлений показником 2.51.

Коефіцієнтом 2.89 оцінена ймовірність здійснення асисту Раяном Шеркі.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Манчестер Сіті й тотал більше 1,5". На нього можна поставити з показником 1.99.

