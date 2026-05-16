Сассуоло на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з вінгером Арманом Лор'єнте.

Нова угода з 27-річним французом розрахована до літа 2029 року.

Лор'єнте виступає за Сассуоло з літа 2022 року. Цього сезону він провів 37 матчів, у яких забив шість голів та віддав дев'ять гольових передач.

Після 36 турів Сассуоло набрав 49 очок і посідає 11 місце у Серії А. Свій найближчий матч "нероверді" проведуть проти Лечче — гра запланована на 17 травня.

