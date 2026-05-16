16 травня 2026, 10:23
УАФ на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівської бригади, яка обслуговуватиме фінал Кубка України між Черніговом та київським Динамо.
Головним арбітром матчу призначено Олександра Шандора, якому допомагатимуть Віктор Нижник і Станіслав Марулін. Роль резервного арбітра отримав Олександр Афанасьєв.
За систему ВАР відповідатиме Володимир Новохатній, якому допоможе Дмитро Панчишин.
Для 37-річного Шандора це буде дебютний фінал — до цього він судив фінальний матч плейоф за місце в УПЛ між Лівим Берегом та Минаєм (3:0) у сезоні-2024/25.
Нагадаємо, матч Чернігів – Динамо Київ відбудеться 20 травня у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18.00.