Матч відбудеться 20 травня у Львові.

УАФ на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівської бригади, яка обслуговуватиме фінал Кубка України між Черніговом та київським Динамо.

Головним арбітром матчу призначено Олександра Шандора, якому допомагатимуть Віктор Нижник і Станіслав Марулін. Роль резервного арбітра отримав Олександр Афанасьєв.

За систему ВАР відповідатиме Володимир Новохатній, якому допоможе Дмитро Панчишин.

Для 37-річного Шандора це буде дебютний фінал — до цього він судив фінальний матч плейоф за місце в УПЛ між Лівим Берегом та Минаєм (3:0) у сезоні-2024/25.

Матч Чернігів – Динамо Київ відбудеться 20 травня у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18.00.