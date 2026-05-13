Дебютант УПЛ завершить сезон без свого наставника на тренерському містку.

Тренер СК Полтава Ігор Тимченко не зможе керувати діями своїх підопічних у заключних матчах сезону української Прем'єр-ліги з тренерського містка через дискваліфікацію. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянувши справу про вилучення Тимченка у матчі 26 туру УПЛ проти Кривбасу (3:3), ухвалив рішення дискваліфікувати спеціаліста на чотири матчі, один із яких умовно з випробувальним терміном на один рік.

Також Тимченко має виплатити штраф у розмірі 75 тисяч гривень за використання непристойних, нецензурних та образливих виразів на адресу арбітрів матчу.

Зазначимо, що СК Полтава вже достроково попрощалася з УПЛ, посідаючи останнє місце у турнірній таблиці, набравши 12 очок після 27 турів.

У трьох останніх матчах сезону СК Полтава зіграє проти ЛНЗ, Динамо Київ та Епіцентру.