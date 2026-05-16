Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться СК Полтава та київське Динамо.
Вячеслав Суркіс, фото ФК Динамо Київ
16 травня 2026, 12:56
СК Полтава та київське Динамо зіграють на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в двадцять дев'ятому турі української Прем'єр-ліги.
СК Полтава: Мінчев — Савенков, Місюра, Підлепич, Коцюмака — Дорошенко, Даниленко — Одарюк, Сад, Галенков — Сухоручко.
Запасні: Єрмолов, Бужин, Кононов, Плахтир, Кобзар, Марусич, П’ятов.
Динамо Київ: Суркіс — Коробов, Біловар, Тіаре, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Лобко, Шола.
Запасні: Моргун, Ігнатенко, Волошин, Вівчаренко, Михавко, Караваєв, Буяльський, Яцик, Михайленко, Герреро, Люсін, Попов.
Гра СК Полтава — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.