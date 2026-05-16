Угода з "особливим" буде розрахована до літа 2028 року.
Жозе Моурінью, Getty Images
16 травня 2026, 12:45
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью стане новим наставником мадридського Реалу. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" змогло узгодити всі деталі особистого контракту із 63-річним португальцем, який буде розрахований до літа 2028 року.
Також наголошується, що Реал виплатить "орлам" компенсацію за дострокове розірвання контракту із фахівцем у розмірі семи мільйонів євро.
Додамо, що Моурінью вже очолював Реал з 2010 до 2013 року.
За два тури до фінішу сезону Реал набрав 80 очок і посідає гарантоване друге місце у Ла Лізі. Бенфіка посідає третє місце у Прімейрі, відстаючи від Спортінга на два очки за тур до фінішу чемпіонату.