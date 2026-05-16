Іспанія

Угода з "особливим" буде розрахована до літа 2028 року.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью стане новим наставником мадридського Реалу. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" змогло узгодити всі деталі особистого контракту із 63-річним португальцем, який буде розрахований до літа 2028 року.

Також наголошується, що Реал виплатить "орлам" компенсацію за дострокове розірвання контракту із фахівцем у розмірі семи мільйонів євро.

Додамо, що Моурінью вже очолював Реал з 2010 до 2013 року.

За два тури до фінішу сезону Реал набрав 80 очок і посідає гарантоване друге місце у Ла Лізі. Бенфіка посідає третє місце у Прімейрі, відстаючи від Спортінга на два очки за тур до фінішу чемпіонату.