Один із лідерів "біло-синіх" забив черговий свій гол у ворота СК Полтава.

Наразі відбувається матч 29 туру української Прем'єр-ліги, у якому СК Полтава у Києві приймає київське Динамо.

Рахунок у матчі було відкрито вже на третій хвилині, коли пенальті, який заробив дебютант УПЛ Віталій Лобко, реалізував вінгер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко.

Таким чином Ярмоленко забив свій 123 гол у матчах чемпіонату України і за цим показником він зрівнявся з колишнім форвардом Динамо Сергієм Ребровим.

Лідером рейтингу бомбардирів усіх часів УПЛ є ще один колишній гравець Динамо Максим Шацьких, на рахунку якого 124 забиті м'ячі.

