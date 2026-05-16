Серйозна втрата для чернівецької команди, яка стала чемпіоном Першої ліги та вийшла до УПЛ.
Петро Стасюк, ФК Буковина
16 травня 2026, 13:19
Захисник Буковини Петро Стасюк отримав серйозну травму, через що пропустить кінцівку цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
31-річний українець отримав травму у минулому матчі Першої ліги проти ЮКСА (5:0), де його замінили на 24 хвилині.
Після медичного обстеження у футболіста виявили перелом лівої ключиці зі зміщенням і йому потрібна операція зі встановлення спеціальної пластини для відновлення.
Операція пройде завтра, 17 травня у Києві. На відновлення гравцеві знадобиться близько чотирьох місяців.
У нинішньому сезоні Стасюк провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав шість гольових передач.
Нагадаємо, Буковина достроково здобула чемпіонський титул у Першій лізі та вийшла в УПЛ. Свій наступний матч команда Сергія Шищенка проведе проти Чорноморця – гра запланована на 23 травня.