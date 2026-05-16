Україна: Перша ліга

Серйозна втрата для чернівецької команди, яка стала чемпіоном Першої ліги та вийшла до УПЛ.

Захисник Буковини Петро Стасюк отримав серйозну травму, через що пропустить кінцівку цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

31-річний українець отримав травму у минулому матчі Першої ліги проти ЮКСА (5:0), де його замінили на 24 хвилині.

Після медичного обстеження у футболіста виявили перелом лівої ключиці зі зміщенням і йому потрібна операція зі встановлення спеціальної пластини для відновлення.

Операція пройде завтра, 17 травня у Києві. На відновлення гравцеві знадобиться близько чотирьох місяців.

У нинішньому сезоні Стасюк провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав шість гольових передач.

Нагадаємо, Буковина достроково здобула чемпіонський титул у Першій лізі та вийшла в УПЛ. Свій наступний матч команда Сергія Шищенка проведе проти Чорноморця – гра запланована на 23 травня.