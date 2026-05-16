Спеціаліст має намір змінити країну для продовження тренерської кар'єри.

Головний тренер Ан-Насра Жорже Жезуш може залишити саудівський клуб після завершення сезону. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, 71-річний португалець прийняв рішення змінити країну для продовження своєї тренерської кар'єри, про що вже повідомив керівництво клубу.

Також наголошується, що зараз Жезуш не веде перемовин з іншими клубами, а зосереджений на заключних матчах сезону з Ан-Насром, у якому виступає Кріштіану Роналду.

Крім цього є інформація, що Жезуш може продовжити кар'єру в Туреччині, де йому солідний контракт готує Фенербахче. Турки готові запропонувати фахівцю зарплату на рівні 15 млн євро за сезон.

За тур до фінішу сезону Ан-Наср лідирує у чемпіонаті Саудівської Аравії, випереджаючи Аль-Хіляль на п'ять очок, але останній має гру в запасі. Також попереду Ан-Наср має фінал Ліги чемпіонів Азії-2, де суперником буде японська Гамба Осака.