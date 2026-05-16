Команда Ігоря Костюка з глибокою ротацією розібралась з абсолютним аутсайдером чемпіонату перед фіналом Кубка України.

Думками про майбутній фінал Кубка України були заклопотані футболісти та тренерський штаб київського Динамо, адже саме цей шлях є найбільш сприятливим для потрапляння команди Ігоря Костюка до кваліфікації Ліги Європи УЄФА на наступний сезон, а не можливість через чемпіонат пробитись до Ліги конференцій УЄФА, де ще й стратегічна перевага перебуває в руках конкурентів у особі ЛНЗ та житомирського Полісся.

Тож перед матчем двадцять дев’ятого туру Прем’єр-ліги проти СК Полтава, який для "біло-синіх" лише формально був гостьовим, адже відбувався на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського в рамках суботньої частини програми, Костюк справедливо вирішив надати ігрову практику футболістам, які отримували її в меншій мірі за ходом поточної кампанії. Що ж до колективу Павла Матвійченка, то там перелік прізвищ у ротації постійно був надто обмеженим, тож "малиново-жовті" могли хіба що покладатись на досвід першого кола й сенсаційної перемоги (2:1).

Однак, якщо розпочинати матч із пенальті у власні ворота, то далеко такими темпами не зайдеш. Молодий форвард Динамо Віталій Лобко заробив на собі фол воротаря Мінчева на ближньому куті воротарського під час прострілу Шоли з лівого флангу вже на другій хвилині, а за мить потому Андрій Ярмоленко з ударом у правий кут із позначки став ще ближчим до побиття рекорду результативності УПЛ.

А кияни відповідно стали ще ближчим до перемоги в цьому матчі, адже в подальшому лише продовжували спроби розвинути власний успіх. Щоправда, Мінчев вирішив за будь-яку ціну шукати вибачень за власну помилку перед партнерами, тож цілком непогані моменти Бражка, Піхальонка та Шоли завершувались саме сейвами воротаря Полтави, а не додатковими голами.

Номінальні господарі при цьому намагались зав’язати більш потужного опонента в силовій боротьбі, і подекуди це вдавалось робити, але при цьому атакувальна складова в команди Матвійченка традиційно шкутильгала. А коли ще й Сухоручко вимушено залишив межі поля вже посеред першого тайму, то тим паче було важко на щось претендувати аутсайдерам чемпіонату.

Із іншого боку, динаміка гри від Динамо в другому таймі знову була доволі низькою, і хоча кияни зрештою знайшли свій другий гол у компенсований час зусиллями свіжих Волошина та Герреро із завершенням прострілу з правого флангу від українця під удар панамцю в порожні, проте переконливим у плані атаки цей відтинок гри для столичного колективу було важко назвати. Можливо, у цьому й не було аж такої потреби.

У заключному турі СК Полтава гостюватиме в кам’янець-подільського Епіцентру, тоді як київське Динамо прийматиме Кудрівку після фіналу Кубка України проти Чернігова посеред тижня.

СК Полтава — Динамо Київ 0:2

Голи: Ярмоленко, 3 (пен.), Герреро, 90+1

СК Полтава: Мінчев — Савенков, Місюра, Підлепич, Коцюмака (Бужин, 83) — Дорошенко (Плахтир, 83), Даниленко (Марусич, 83) — Одарюк, Сад (П'ятов, 70), Галенков — Сухоручко (Кобзар, 26).

Динамо Київ: Суркіс — Коробов, Біловар, Тіаре, Дубінчак — Піхальонок (Буяльський, 60), Бражко (Михайленко, 46), Шапаренко (Яцик, 46) — Ярмоленко (Волошин, 60), Лобко (Герреро, 79), Шола.

Попередження: Місюра, Даниленко — Тіаре