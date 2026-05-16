Португалія

Сума трансферу становила 30 мільйонів євро.

Півзахисник Браги Родріго Саласар у наступному сезоні виступатиме у складі Спортінга. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сума трансферу 26-річного уругвайця склала 30 мільйонів євро – його контракт із клаусулою у розмірі 80 млн євро розрахований до літа 2031 року.

Раніше повідомлялося, що у послугах гравця була зацікавлена ​​Бенфіка, яка запропонувала в обмін на Саласара українського хавбека Георгія Судакова.

У нинішньому сезоні Саласар провів 47 матчів, у яких забив 23 голи та віддав вісім гольових передач.

За тур до фінішу сезону Спортінг посідає друге місце у Прімейрі, випереджаючи Бенфіку на два бали. Сьогодні "леви" зіграють проти Жил Вісенте о 22:30, а Бенфіка в цей же час проведе зустріч з Ешторілом.