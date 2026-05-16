Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з нападником Самуеле Іначіо.

Нова угода з 18-річним італійцем розрахована до літа 2029 року.

Іначіо знаходиться в системі "джмелів" з 2024 року і цього сезону він дебютував у складі основної команди.

Нинішнього сезону Іначіо провів шість матчів, в яких забив один гол — це сталося в минулому турі проти Айнтрахта (3:2).

За тур до фінішу сезону Боруссія Д посідає гарантоване друге місце у Бундеслізі. Свій останній матч "джмелі" проведуть проти Вердера — гра пройде сьогодні, 16 травня, о 16:30.