Самуеле Іначіо, ФК Боруссія Д
16 травня 2026, 14:40
Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з нападником Самуеле Іначіо.
Нова угода з 18-річним італійцем розрахована до літа 2029 року.
Іначіо знаходиться в системі "джмелів" з 2024 року і цього сезону він дебютував у складі основної команди.
Нинішнього сезону Іначіо провів шість матчів, в яких забив один гол — це сталося в минулому турі проти Айнтрахта (3:2).
За тур до фінішу сезону Боруссія Д посідає гарантоване друге місце у Бундеслізі. Свій останній матч "джмелі" проведуть проти Вердера — гра пройде сьогодні, 16 травня, о 16:30.