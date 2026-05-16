Україна

Геннадій Буткевич поділився своїми думками про прогрес "вовків", а також ще раз торкнувся теми суддівства.

Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич прокоментував останні успіхи своєї команди в УПЛ, а також вкотре поділився своїми думками щодо майбутніх реформ у суддівському корпусі УАФ.

"Команда прогресує щороку. У першому сезоні в УПЛ ми були п’ятими. Минулого сезону — четвертими. Зараз маємо зробити ще один крок уперед. Це підтвердження того, що клуб рухається в правильному напрямку.

Медалі чемпіонату України — це може бути історична подія для Житомира і важливий етап розвитку клубу. Футболісти, тренерський штаб, увесь клуб проробили велику роботу. Але в футболі потрібно рахувати очки в кінці сезону. Тому зараз наше завдання — успішно провести два заключні матчі сезону.

Я розраховую, що робоча група зможе запропонувати якісний варіант реформи для українського футболу. Поліссю потрібна прозора і чесна для всіх система суддівства, а не лояльність арбітрів до Полісся.

Навіть у нашій останній грі є великі сумніви щодо пенальті, який був призначений у ворота Епіцентру на користь Полісся. Це рішення арбітра лише підтверджує: реформа арбітражу в Україні є терміновою та життєво необхідною", — наводить слова Буткевича прес-служба клубу.

За два тури до фінішу сезону Полісся набрало 55 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від ЛНЗ на два бали та випереджаючи Динамо на один пункт.